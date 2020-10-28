Российский эксперт: Обстрелы Арменией мирных граждан - проявление актов терроризма

"Эти обстрелы мирных граждан безусловно являются варварскими и могут быть квалифицированы как проявление актов терроризма и как военное преступление"

"От Барды до Карабаха - огромное расстояние. Это далеко не зона боевых действий. И эти обстрелы мирных граждан безусловно являются варварскими и могут быть квалифицированы как проявление актов терроризма и как военное преступление".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог считает, что главной целью премьер-министра Армении Никола Пашиняна при обстреле мирных городов Азербайджана является получение ответного огня и вовлечение России в конфликт: "Совершенно очевидна цель Никола Пашиняна. Он хочет заставить Россию включить механизмы ОДКБ и двухсторонних договоренностей России-Армении и оказать Армении существенную военную помощь. Я думаю, что привлечь виновных к ответственности можно следующем образом - союзники Азербайджана вместе с самими Азербайджаном должны поднять вопрос и вынести его на уровень Совета Безопасности ООН".

Напомним, число погибших при ракетном обстреле Барды со стороны Армении возросло до 19 человек, около 60 человек получили ранения.