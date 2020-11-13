Российский эксперт: Армении нужно уметь проигрывать

Политолог Евгений Михайлов дал свою оценку последним событиям происходящим в Карабахе

"Я расцениваю капитуляцию как победу Азербайджана. У Армении не было иного выхода как пойти на это соглашение. Об этом как раз заявил Пашинян, но с другой стороны у них был выход: не допускать такую ситуацию изначально. Они могли бы получить выгодные условия до войны. Сейчас, когда их разгромили фактически, вступила уже Россия, решила помочь своим миротворческим потенциалом и, конечно, без доброй воли Азербайджана этого бы не произошло" Об этом в интервью Report заявил российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

"Все что произошло, невыгодно для Армении. Это конечно разочарования населения в своем правительстве, которая кормила народ долгие годы своими сказками о небывалом величии, о боеспособности, о том, что Россия им не нужна, что они сами справятся, а в итоге народ сейчас мстит своему государству. Народ не простит Пашиняну тысячи погибших молодых парней армянской национальности, которые фактически погибли ни за что", - заявил эксперт в своем интервью.

Он особенно отметил роль Турции в разрешении конфликта. "Турция является главным партнером и надежным союзником Азербайджана, также Турция является партнером России во многих проектах. Турецкие миротворцы в первую очередь будут выступать со стороны Азербайджана и речь пока что идет о наблюдателях. Россия смогла договориться с турецким правительством и естественно роль Турции в дальнейшем будет играть весомую роль в качестве соблюдение переговорного процесса, так же, как и Россия".

Политолог также дал свою оценку ситуации в Армении и отметил, что хаос сейчас никому не нужен. "Пашинян должен довести до конца соглашение, потому что он его подписал и все достигнутые договоренности будут выполнены. Но я не удивлюсь, если в Ереване сейчас произойдет государственный переворот, и к власти придут ультранационалистические силы, которые попытаются расторгнуть достигнутые договоренности. Я думаю, и Россия, и Турция не допустят несоблюдения пунктов договоренностей со стороны Армении, потому что никому не нужен хаос. Армения не сможет противостоять новым мировым реалиям. Даже если в душе они будут хотеть вернуть все обратно, ну пускай хотят, все равно не получится", - заявил Е. Михайлов.

На вопрос, насколько серьезно Армения будет относится к соглашению и какова вероятность того, что Армения вдруг решиться не следовать договору, Евгений Михайлов ответил так: "В подписанном соглашении достаточно короткий период возврата оставшейся территории, до декабря все должно уже быть освобождено. Говорить о том, сорвет ли соглашение Армения или нет, нужно после того, если вдруг мы увидим, что Армения не соблюдает даты вывода войск. Естественно, за этим будет следить Россия и Турция. Не могу точно сказать, нарушит ли Армения соглашение, но погромы правительственных зданий, избиение политических лиц, меня настораживает. Армения всегда страдала подобным, драки в армянском парламенте мы наблюдали на протяжении нескольких лет. Это не признаки демократии, это отсутствие нормальной государственной и сильной власти. Нужно уметь проигрывать".

В конце политолог рассказал о перспективах, которые открылись в регионе вследствие решения конфликта. "Разрешение конфликта сулит огромные перспективы всему региону. Когда все наладиться в первую очередь будет развиваться Каспийский регион. Это все приведет к созданию новой логистической системы".