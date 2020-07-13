Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения

Марков: "Эта перестрелка свидетельствует о том, что конфликт не заморожен"

"Пока трудно сказать о причине обстрелов, нужно проводить расследование. Однако эта перестрелка свидетельствует о том, что конфликт не заморожен. Он находится в вялотекущей фазе, но, тем не менее, конфликт есть и очень серьезный и он требует решения". Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя обострение ситуации на границе.

"Модель этого решения разработана по инициативе России и называется Казанская формула. Она предполагает, что Армения передает Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха, за это Азербайджан снимает экономическую блокаду, создает демилитаризованную зону и два коридора между Нагорным Карабахом и Арменией. Эта формула разработана, однако она пока не реализована, потому что руководство Армении боится радикалов. Эта перестрелка во весь рост ставит вопрос о необходимости реализации данной модели", - сказал он.

"Проблема в том, что консолидированной Армении не существует. Есть в Армении разные позиции: Пашинян хочет пойти на переговоры, но боится, радикалы не хотят идти на переговоры, население точно не знает, чего хочет - оно готово и Пашиняна поддержать и радикалов периодически поддерживает. Поэтому положение очень шаткое. Тем не менее, в Армении есть политические силы, которые понимают неизбежность переговоров", - считает С. Марков.