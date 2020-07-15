Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ

Андрей Петров: Армения является агрессором и требует от членов ОДКБ поддержать ее агрессию

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report главный аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров прокомментировал обстрел Арменией азербайджанских территорий, какую выгоду эта провокация может принести премьер-министру Армении Николу Пашиняну и как в Армении скрывают данные о потерях.

- 12 июля вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу приграничные села на территории Азербайджана. Обстрел длился не один день, обе стороны понесли потери. По вашему мнению, почему Армения начала эту перестрелку?

- В первую очередь, стоит отметить, что перестрелку начала именно Армения, потому что у Азербайджана нет никакой выгоды от того, чтобы начинать бои ни на границе, ни на этой территории. Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, а только хочет вернуть оккупированные территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Тем более в это время, когда Азербайджан занят борьбой с пандемией, он хотел бы, чтобы ситуация была спокойной во всей стране.

- Тогда в чем выгода Армении?

- Для властей Армении, для Никола Пашиняна выгодно отвлечь население от провала в государственной политике, от проблем с пандемией, с социально-экономическим положением, которое сейчас есть в стране. Так же как и его предшественники, которых он раньше называл своими врагами, он решил разыграть "карабахскую карту". Но, поскольку в Карабахе начинать какую-то провокацию опасно, потому что Азербайджан может пойти в контрнаступление и начать освобождать свои территории, то на границе Пашинян может рассчитывать на то, что Азербайджан не будет продвигаться вглубь Армении, потому что не претендует на его территории.

Во-вторых, Армении хотелось бы как-либо отыграть тот дипломатический провал, который есть в отношениях треугольника Азербайджан-Армения-Россия. В последние 10 лет отношения России и Азербайджана укрепились до образцового уровня на постсоветском пространстве, в то время как Пашиняну в Россией отношения никак наладить не удается. Наоборот, на него в Москве смотрят с большим подозрением и из-за того, что он пришел к власти революционным путем, и из-за того, как он странно себя ведет на внешнеполитическом поле. Чтобы это как-то отыграть, Армения решила спровоцировать Россию на то, чтобы сделать какие-либо недружественные шаги по отношению к Азербайджану. Отсюда и провокация на границе, потому что любой ответный удар со стороны Азербайджана - это выстрелы по территории Армении и, формально, по документам, Армения обращается в ОДКБ о том, что ее территории обстреливают и просит ОДКБ принять какие-либо меры.

- Тем не менее, совет ОДКБ отменили на неопределенный срок...

- Совет изначально был созван по формальным причинам, потому что Армения обратилась к Генсеку. Но потом он был отложен, потому что, видимо, лидеры ОДКБ разбираются в ситуации и понимают, что Армения провоцирует Азербайджан. Пока они обсуждают, как это можно в рамках ОДКБ так сформулировать, чтобы одновременно и не нарушать своих договоренностей с Арменией, и не выступать против Азербайджана, который в данной ситуации явно является стороной обороняющейся. Мы сталкиваемся с такой необычайной ситуацией, когда сторона ОДКБ является агрессором против другой страны и требует от других членов организации, чтобы они поддержали ее агрессию. И сейчас ОДКБ думает, как с этим поступать.

- Азербайджанская сторона постоянно публикует информацию о погибших со своей стороны, Армения же, в свою очередь, скрывает эту информацию. Почему?

- На мой взгляд, это проявление такой слабости и незрелости политики нового руководства Армении, потому что в том, чтобы публиковать подлинные документальные данные о потерях нет никакой проблемы. Если у тебя сильная власть, если тебя поддерживает население, то ты с ним честен и сообщаешь о том, как идут бои. Нынешнее же руководство Армении скрывает эти данные, потому что опасается, что поддержка со стороны населения упадет. Поэтому они сейчас усиленно всеми силами стараются делать вид, что потерь нет, сегодня только признали двух погибших.

Я вижу, что в армянских СМИ усиленно публикуют материалы о том, что в приграничных селах население не боится обстрелов и живет как обычно. Таким образом, они стараются подавить возможный страх, который возникнет у населения Армении от того, что война возобновилась. На самом деле в Армении никому эта война не нужна.