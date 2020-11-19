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Российские миротворцы досматривают весь транспорт на постах в Лачинском коридоре

Российские миротворцы досматривают весь транспорт на постах в Лачинском коридоре Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 10:12
Российские миротворцы досматривают весь транспорт на постах в Лачинском коридоре
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Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на сайт минобороны РФ, военнослужащие миротворческого контингента досматривают на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ весь проезжающий через наблюдательные посты автотранспорт, в свою очередь, подразделения военной полиции осуществляют патрулирование на всем участке автодороги через Лачинский коридор до Ханкенди.

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.

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