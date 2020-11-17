Российские саперы будут разминировать Нагорный Карабах

Военнослужащие, специальная техника и оборудование инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа ВС России перебрасываются в Нагорный Карабах

Военнослужащие, специальная техника и оборудование инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа ВС России перебрасываются в Нагорный Карабах, передает Report со ссылкой на Sputnik.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, транспортировка выполняется самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах.

Отмечается, что в зоне карабахского конфликта саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов.

Помимо этого, они будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки.

В целях осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.