Российская межведомственная делегация провела встречу в Баку

В Баку прошла встреча российской межведомственной делегации с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как передает Report, об этом написала фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook
"В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана", - написала Захарова.
Отметим, что российская делегация, в состав которой, кроме главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку из Еревана.