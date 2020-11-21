Российская межведомственная делегация провела встречу в Баку

В Баку прошла встреча российской межведомственной делегации с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Баку прошла встреча российской межведомственной делегации с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, об этом написала фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook

"В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана", - написала Захарова.

Отметим, что российская делегация, в состав которой, кроме главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку из Еревана.