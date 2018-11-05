 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рияд аль-Малики: Палестине и Азербайджану нужно требовать исполнения резолюций ООН по поводу оккупированных территорий

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджану и Палестине  нужно требовать исполнения различных резолюций Совета безопасности ООН".

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики журналистам в Баку.

    "Мы, как нация, территории которой находятся под оккупацией, верим в верховенство международного закона. Считаем, что наилучший путь нахождения поддержки международного сообщества - это придерживаться и уважать международные законы, а также требовать исполнения различных резолюций Совета безопасности ООН", - заявил Р.аль-Малики.

    По его словам, Палестина с Азербайджаном находятся в одинаковых позициях, так как обе страны ждут исполнения резолюций СБ ООН относительно своих оккупированных земель. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi