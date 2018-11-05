Рияд аль-Малики: Палестине и Азербайджану нужно требовать исполнения резолюций ООН по поводу оккупированных территорий

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджану и Палестине нужно требовать исполнения различных резолюций Совета безопасности ООН".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики журналистам в Баку.

"Мы, как нация, территории которой находятся под оккупацией, верим в верховенство международного закона. Считаем, что наилучший путь нахождения поддержки международного сообщества - это придерживаться и уважать международные законы, а также требовать исполнения различных резолюций Совета безопасности ООН", - заявил Р.аль-Малики.

По его словам, Палестина с Азербайджаном находятся в одинаковых позициях, так как обе страны ждут исполнения резолюций СБ ООН относительно своих оккупированных земель.