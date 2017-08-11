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Ричард Хогланд: Ухудшение отношений Москвы с Вашингтоном не отразилось на отношениях между сопредседателями

Ричард Хогланд: Ухудшение отношений Москвы с Вашингтоном не отразилось на отношениях между сопредседателями

Нам нужно снизить вероятность военных столкновений

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Для сторон карабахского конфликта настала пора шагов по укреплению доверия.

Как сообщает Report, об этом в интервью радио "Голос Америки" сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги.

По словам сопредседателя, основой урегулирования является поиск компромиссов, которые демилитаризируют ситуацию и принесут народам региона мир, благоденствие и безопасность. "Вокруг этой задачи США продолжают работать с Россией, несмотря на обострившиеся отношения двух стран. В нашей работе друг с другом ничего не изменилось, отношения в кругу сопредседателей не изменились. Политики могут сталкиваться между собой, но мы намерены продолжать работу", - отметил он.

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