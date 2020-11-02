Коротченко: Воевать за Армению в Карабахе Россия никогда не подписывалась

"Россия никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана"

При любом развитии ситуации Россия никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана

Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"В политике личные отношения между лидерами играют значительную роль, в том числе и на межгосударственном уровне. Мы прекрасно помним действия Пашиняна, которые могут классифицироваться как предательство. Возбуждение уголовного дела против Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Это было ударом по репутации ОДКБ. А после того, как он ушел со своей должности, Ереван также препятствовал попыткам назначить на эту должность представителя Беларуси, таким образом, парализовав деятельность ОДКБ. И, наконец, назначение на должность руководителя Службы национальной безопасности Армении 29-летнего Кярамяна - личного протеже Пашиняна, выходца из системы Соросовских НПО. Пашинян сознательно игнорировал позицию России", - заявил И. Коротченко.

"Тяжело сказать, что было бы, будь сейчас во главе Армении пророссийский руководитель, но могу четко сказать, что Пашинян, очевидно, в глазах России не выглядит союзником", - добавил эксперт. "С юридической точки зрения, перед Арменией обязательства будут выполнены в случае, если она станет жертвой агрессии, но воевать за Армению в Карабахе Россия никогда не подписывалась и для этого нет никаких юридических оснований. А Путин - юрист по первому образованию и для него эти юридические формальности играют существенную роль. С точки зрения норм международного права Карабах - это территория Азербайджана, боевые действия ведутся на территории Карабаха. Мы уважаем международное право. Никогда Россия не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана", - заключил Игорь Коротченко.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Армении. Однако Кремль даже не удостоил Пашиняна ответом. Вместо Путина армянскому премьеру ответило министерство иностранных дел России.