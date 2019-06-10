СМИ: Решение французского суда в связи с сепаратистами является юридическим прецедентом

"Юстиционный орган Франции посчитал незаконной и ликвидировал хартию дружбы, подписанную между городом Арнувил и административным регионом Шехер, представляющим сепаратистский режим, созданный в оккупированном с 1992 года вооруженными силами Армении нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Это юридический прецедент, который положит конец официальным лицам некоторых местных избирательных и ряда местных органов власти, сбившимся с пути, избравшим путь намеренного игнорирования принципов нейтральности ради демонстрации солидарности с сепаратистской структурой, сформированной на оккупированных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом пишут французские СМИ.

"Обязательства Франции, которая с января 1997 года вместе с США и Россией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, поощряют справедливое и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и крепкая позиция правительства Франции в отношении "незаконных хартий" может продвинуть это длящееся долгое время безвыходное положение, угрожающее миру и безопасности не только в Армении и Азербайджане, но и в регионе Южного Кавказа.

Справедливое урегулирование конфликта обеспечит выгодные условия не только для региональных стран, но и для широкого регионального сотрудничества и устойчивого развития региона Южного Кавказа, которым могут воспользоваться европейские партнеры, включая Францию", - отмечается в статье.