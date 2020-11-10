Религиозные деятели поздравили президента Ильхама Алиева

В завершении мероприятия участники конференции приняли поздравительное письмо в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и заявление

Сегодня в Баку при организации Управления мусульман Кавказа состоялась международная онлайн-конференция на тему "Проблемы современного мира: призыв к ненависти, террор, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана".

Как передает Report, в конференции приняли участие председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, генсек ИСЕСКО Салем бин Мухаммед аль-Малики, спецпредставитель генсека ОИС Юсифа ибн Ахмеда аль-Усейми Магруб Салим Бат, авторитетные религиозные деятели исламского мира, Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии.

В завершении мероприятия участники конференции приняли поздравительное письмо в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и заявление.

Участники конференции, обращаясь к государствам, ООН, ОИС и странам-членам, другим международным, региональным, общественным и религиозным лидерам, призвали не оказывать какую-либо политическую, духовную, экономическую и военную помощь Армении, которая может поддержать оккупационную политику этой страны против Азербайджана, в том числе не допускать въезда на свою территорию и движения наемников.