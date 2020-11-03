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Редактор "Bild" обратился к армянам: Не прикидывайтесь несчастными жертвами

Редактор "Bild" обратился к армянам: Не прикидывайтесь несчастными жертвами "Я серьезно, дорогие армяне, перестаньте говорить мне об “этнических чистках” и том, что “вы защищаете Родину”. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам - наиболее наглядный пример содеянного вами”.
Нагорно-карабахский конфликт
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3 ноября 2020 г. 17:13
Редактор Bild обратился к армянам: Не прикидывайтесь несчастными жертвами
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"Я серьезно, дорогие армяне, перестаньте говорить мне об “этнических чистках” и том, что “вы защищаете Родину”. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам - наиболее наглядный пример содеянного вами”.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал немецкий журналист-исследователь, ответственный редактор отдела политики издания Bild Юлиан Ропке, поделившись кадрами Агдама до и после оккупации.

"Не нужно прикидываться несчастными жертвами и выставлять себя не понимающими, отчего "азербайджанские террористы" (автор иронизирует над армянскими высказываниями - прим. Report) нападают . Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Bild"in redaktorundan ermənilərə müraciət: "Özünüzün yazıq qurban olduğunuzu söyləməyin"

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