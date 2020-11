Редактор "Bild" обратился к армянам: Не прикидывайтесь несчастными жертвами

"Я серьезно, дорогие армяне, перестаньте говорить мне об “этнических чистках” и том, что “вы защищаете Родину”. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам - наиболее наглядный пример содеянного вами”.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал немецкий журналист-исследователь, ответственный редактор отдела политики издания Bild Юлиан Ропке, поделившись кадрами Агдама до и после оккупации.

"Не нужно прикидываться несчастными жертвами и выставлять себя не понимающими, отчего "азербайджанские террористы" (автор иронизирует над армянскими высказываниями - прим. Report) нападают . Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот", - отметил он.