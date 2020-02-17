Доклад: Экономические связи Москвы и Баку продолжают крепнуть

Азербайджан заинтересован в том, чтобы Россия учитывала ее позицию в вопросе урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Департамента внешней разведки Эстонии на 2020 год "Международная безопасность и Эстония".

"Нагорно-карабахский конфликт продолжает играть ключевую роль в двусторонних отношениях Армении и Азербайджана, которые видят Москву владельцем ключей от решения данного конфликта", - говорится в отчете.

В департаменте считают, что для Армении крайне важно сохранить политическую и военную поддержку со стороны России для удержания Нагорного Карабаха.

Вместе с тем отмечается, что Россия вынуждена была принять внутреннюю политическую ситуацию в Армении после "бархатной революции" в 2018 году.

"Что касается урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то для азербайджанского руководства важно, чтобы Россия учитывала ее взгляды как минимум в такой же степени - и, желательно, в большей степени - чем взгляды Армении", - говорится в документе.

Авторы доклада обращают внимание на визиты ряда высокопоставленных российских чиновников, в частности, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и Патриарха Кирилла в Баку.

В Департаменте внешней разведки подчеркивают, что экономические связи между Баку и Москвой продолжают крепнуть, созданы предпосылки для электросетей России, Азербайджана и Ирана, запущен транзитный коридор через Азербайджан в Иран и на остальную часть Ближнего Востока ("Север-Юг").

"В 2020 году влияние России в Армении, вероятно, останется стабильным, при этом в Азербайджане продолжится умеренный рост", - отмечается в докладе.

"Выступая в качестве конструктивного и ориентированного на решение посредника в нагорно-карабахском конфликте, Россия на самом деле не заинтересована в разрешении этого конфликта, но вместе она также не заинтересована в развязывании полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном", - говорится в отчете.

Отмечается, что в случае разворачивания полномасштабного конфликта на Южном Кавказе риски могут быть непредсказуемы и слишком велики.