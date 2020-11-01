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Разгромлена воинская часть Армении

Разгромлена воинская часть Армении В результате успешной операции, проведенной азербайджанской армией, была уничтожена воинская часть специального назначения 022 Вооруженных сил Армении
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 16:06
Разгромлена воинская часть Армении

В результате успешной операции, проведенной азербайджанской армией, была уничтожена воинская часть специального назначения 022 Вооруженных сил Армении.

Как передает Report, сообщается, что 70 процентов личного состава воинской части погибло или ранено. Оставшиеся в живых военнослужащие были приписаны к разведывательным подразделениям других полков.

Такие тяжелые потери спецназа вызвали большой упадок духа и беспокойство в армянской армии.

Следует отметить, что командиром этой воинской части являлся национальный герой Армении, полковник Ваагн Асатрян, уничтоженный азербайджанскими войсками несколько дней назад.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın hərbi hissəsi darmadağın edilib

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