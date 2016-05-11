Распространены фотографии условий, созданных на фронте для азербайджанских и армянских военнослужащих

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии, которые показывают условия, созданные Азербайджаном и Арменией для своих солдат и офицеров на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, представленные фотоматериалы демонстрируют созданные на освобожденных территориях условия для "проживания" армянских солдат в течение 22 лет. Эти фото открыто показывают жалкое, плачевное состояние "восхваленной доблестной армянской армии".

Различия отчетливо видны в сравнении. Как видно из представленных материалов, бедствующую, голодающую и проживающую в нечеловеческих условиях армянскую армию нельзя сравнивать с вооруженными силами Азербайджана.

На других фотографиях представлены условия, созданные для азербайджанских военнослужащих в кратчайшие сроки на территориях, освобожденных в начале апреля.

Отметим, что во всех позициях ВС Азербайджана в прифронтовой зоне созданы все условия для личного состава.

Казармы ВС Армении:





Казармы ВС Азербайджана:



