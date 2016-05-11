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    Распространены фотографии условий, созданных на фронте для азербайджанских и армянских военнослужащих

    Во всех позициях ВС Азербайджана в прифронтовой зоне созданы все условия для личного состава

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии, которые показывают условия, созданные Азербайджаном и Арменией для своих солдат и офицеров на линии соприкосновения войск. 

    Как сообщает Report, представленные фотоматериалы демонстрируют созданные на освобожденных территориях условия для "проживания" армянских солдат в течение 22 лет. Эти фото открыто показывают жалкое, плачевное состояние "восхваленной доблестной армянской армии". 

    Различия отчетливо видны в сравнении. Как видно из представленных материалов, бедствующую, голодающую и проживающую в нечеловеческих условиях армянскую армию нельзя сравнивать с вооруженными силами Азербайджана. 

    На других фотографиях представлены условия, созданные для азербайджанских военнослужащих в кратчайшие сроки на территориях, освобожденных в начале апреля. 

    Отметим, что во всех позициях ВС Азербайджана в прифронтовой зоне созданы все условия для личного состава.

    Казармы ВС Армении:


    Казармы ВС Азербайджана:


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