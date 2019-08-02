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ГПС: Раненый во время предотвращения провокации армян солдат прооперирован

Раненый во время предотвращения провокации армян солдат прооперирован

Успешно завершилась хирургическая операция, проведенная 1 августа над военнослужащим, пострадавшим 31 июля в ходе предотвращения провокации врага на пограничных боевых позициях, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сейчас его состояние удовлетворительное.

Заместитель начальника ГПС, командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов навестил военнослужащего, ознакомился с его послеоперационным состоянием.

Генерал-лейтенант А.Халилов встретился в военном госпитале с родителями военнослужащего, выразил им признательность от имени руководства ГПС за воспитание сына в духе преданности государству, патриотизма и ненависти к врагу. Он уверил, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего выздоровления их сына.

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