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Ракетные и артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы - ВИДЕО

Ракетные и артиллерийские подразделения армии АР провели стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Ракетных и Артиллерийских Войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

В то же время с офицерами соответствующих подразделений в полевых условиях были организованы сборы на тему "Порядок подготовки и проведения тактических учений".

Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

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