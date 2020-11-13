Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

Центр создается в целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем.

"Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе", - уточнил В.Путин.

В состав межведомственного центра входят представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

В функции центра войдет и координация работы государственных структур. Путин выразил надежду, что центр также будет работать с общественными организациями по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от боевых действий.