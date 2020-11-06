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Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с COVID-19 и Карабах

Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с COVID-19 и Карабах Положение дел в борьбе с пандемией в регионах РФ , а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с членами Совета безопасности России
Нагорно-карабахский конфликт
6 ноября 2020 г. 15:46
Путин обсудил с членами Совбеза России борьбу с COVID-19 и Карабах

Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ, а также ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта обсудил президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также усилиям по урегулированию. "Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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