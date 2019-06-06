Путин и Пашинян обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)обсудили вопросы двусторонней повестки, которые в основном касались экономических связей. Как сообщает Report cо ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пaшиняна Владимир Карапетян.

По словам пресс-секретаря премьера Армении, "Путин и Пашинян коснулись также процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но основной повесткой являлись экономические вопросы".