 Наверх

Путин и Макрон обсудили нагорно-карабахское урегулирование

​Путин и Макрон обсудили нагорно-карабахское урегулирование
© obozrevatel

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили нагорно-карабахское урегулирование во время визита российского лидера в Париж.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Переговоры президентов России и Франции в форте Брегансон были насыщенными,... а среди основных тем были перспективы саммита в "нормандском формате", ситуация в Сирии, региональные конфликты - Балканы, Нагорный Карабах, а также климат и освоение Арктики",- заявил он журналистам. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!