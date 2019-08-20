​Путин и Макрон обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили нагорно-карабахское урегулирование во время визита российского лидера в Париж.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Переговоры президентов России и Франции в форте Брегансон были насыщенными,... а среди основных тем были перспективы саммита в "нормандском формате", ситуация в Сирии, региональные конфликты - Балканы, Нагорный Карабах, а также климат и освоение Арктики",- заявил он журналистам.
Tural AsadiАвтор новости