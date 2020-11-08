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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
Нагорно-карабахский конфликт
8 ноября 2020 г. 00:30
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report, главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Эрдоган подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Президент Турции отметил, что следует убедить руководство Армении сесть за стол переговоров со здравым смыслом. По словам турецкого лидера, это чрезвычайно важно для окончательного прекращения конфликта и стабилизации ситуации в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Putin Dağlıq Qarabağı müzakirə ediblər

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