Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Как передает Report, главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Эрдоган подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Президент Турции отметил, что следует убедить руководство Армении сесть за стол переговоров со здравым смыслом. По словам турецкого лидера, это чрезвычайно важно для окончательного прекращения конфликта и стабилизации ситуации в регионе.