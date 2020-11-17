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Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются

Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 16:09
Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
Владимир Путин
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Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на саммите БРИКС.

"Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются, - сказал он, выступая во вторник на саммите БРИКС. - Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется". Таким образом, по словам Путина, "созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов".

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Версия на английском языке Putin: "Agreements on Nagorno-Karabakh are being observed"
Версия на азербайджанском языке Putin: “Dağlıq Qarabağla bağlı razılaşmalara əməl olunur”

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