Путин: Для России урегулирование в Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал он.