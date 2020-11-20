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Путин: Для России урегулирование в Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности

Путин: Для России урегулирование в Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 20:27

Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал он.

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