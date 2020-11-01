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Проживающие в Осло азербайджанцы провели акцию перед зданием парламента

Проживающие в Осло азербайджанцы провели акцию перед зданием парламента Проживающие в норвежском городе Осло азербайджанцы перед зданием Норвежского парламента (Стортинг) провели санкционированную акцию, осуждающую армянский террор.
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 20:54
Проживающие в Осло азербайджанцы провели акцию перед зданием парламента

Проживающие в городе Осло азербайджанцы перед зданием Норвежского парламента (Стортинг) провели санкционированную акцию, осуждающую армянский террор.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в прошедшей по инициативе азербайджано-норвежской организации "CAN" акции наряду с азербайджанцами приняли участие представители турецкой и пакистанской общин. В ходе акции местная общественность была проинформирована о том, что вооруженные силы Армении запрещенными к применению в отношении гражданского населения кассетными бомбами подвергли обстрелу город Барда, что официально подтверждается международными организациями Amnesty International, Human Rights Watch, а также о том, что Армения совершила экологический террор с использованием фосфорных боеприпасов для поджога лесов в Шуше. Затем была почтена память жертв террора.

Наши соотечественники, призывающие мировое сообщество не оставаться равнодушными к убийству невинных детей, продемонстрировали плакаты и постеры с лозунгами "Карабах – это Азербайджан!", "Покончить с армянским терроризмом!", "Покончить с убийством детей!", "Нет терроризму", "Не поддерживайте страну-оккупанта!", "Армения, соблюдай резолюции ООН!", развевали на площади флаги дружественных Азербайджану стран.

В конце акции, на которой также принял участие посол Турции в Норвегии Фазиль Чорман, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOsloda azərbaycanlılar parlament binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib

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