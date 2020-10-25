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Проживающие в Дании азербайджанцы провели акцию в связи с террором в Гяндже

Проживающие в Дании азербайджанцы провели акцию в связи с террором в Гяндже В акции, организованной нашими соотечественниками, приняли участие и представители турецкой общины
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 17:39
Проживающие в Дании азербайджанцы провели акцию в связи с террором в Гяндже

Азербайджанцы, проживающие в Дании, провели согласованный митинг перед зданием муниципалитета в Копенгагене. Участники акции осудили террор со стороны вооруженных сил Армении в отношении мирных жителей, в том числе женщин и малолетних детей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В акции, организованной нашими соотечественниками, приняли участие и представители турецкой общины.

На площади, где развевались флаги Азербайджана, Турции и Дании прозвучал гимн Азербайджана, а также на разных языках лозунги "Карабах – Азербайджан!", "Гянджа не прифронтовая зона!", "Стоп армянскому терроризму!", "Стоп убийству детей!", "Мы говорим террору – нет!", "Не поддерживайте страну-оккупанта!", "Армения, выполняй резолюции ООН!".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis living in Denmark hold rally against Ganja terror
Версия на азербайджанском языке ФотоDanimarkada yaşayan azərbaycanlılar Gəncə terroru əleyhinə aksiya keçirdi

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