Проживающие в Дании азербайджанцы провели акцию в связи с террором в Гяндже

В акции, организованной нашими соотечественниками, приняли участие и представители турецкой общины

Азербайджанцы, проживающие в Дании, провели согласованный митинг перед зданием муниципалитета в Копенгагене. Участники акции осудили террор со стороны вооруженных сил Армении в отношении мирных жителей, в том числе женщин и малолетних детей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В акции, организованной нашими соотечественниками, приняли участие и представители турецкой общины.

На площади, где развевались флаги Азербайджана, Турции и Дании прозвучал гимн Азербайджана, а также на разных языках лозунги "Карабах – Азербайджан!", "Гянджа не прифронтовая зона!", "Стоп армянскому терроризму!", "Стоп убийству детей!", "Мы говорим террору – нет!", "Не поддерживайте страну-оккупанта!", "Армения, выполняй резолюции ООН!".