Пройдет очередной мониторинг в Тертерском направлении фронта

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6 февраля 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.