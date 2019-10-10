Турал Гянджалиев: Проводя форум в Нагорном Карабахе, Армения пытается тем самым оправдать оккупацию и этнические чистки

"По сообщению армянских СМИ, 11 октября 2019 года на оккупированных землях Азербайджана планируется проведение форума "Сотрудничество во имя справедливости и мира - друзья "Арцаха"".

В сообщении подчеркивается, что основными докладчиками форума будут представители оккупационного режима, а на повестке такие вопросы, как "Право народа "Арцаха" на самоопределение", а также "Возможность мирного урегулирования конфликта и укрепления международных связей "Арцаха"".

Возникает резонный вопрос: насколько Армения, своей деструктивной позицией тормозящая мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, имеет право говорить о "сотрудничестве во имя справедливости и мира?"".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Какой вклад может внести Армения в "сотрудничество во имя мира"? Было бы лучше, если бы Армения поведала всему миру об ударах, наносимых ею по сотрудничеству во имя мира. Тогда бы мир скорее поверил бы в искренность Армении. Проводя форум в Нагорном Карабахе, Армения пытается тем самым оправдать оккупацию и этнические чистки", - подчеркнул Т.Гянджалиев.