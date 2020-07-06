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Проверена боевая и моральная подготовка личного состава передовых подразделений

Проверена боевая и моральная подготовка личного состава передовых подразделений Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений
Нагорно-карабахский конфликт
6 июля 2020 г. 17:15
Проверена боевая и моральная подготовка личного состава передовых подразделений

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, группа офицеров Главного управления по личному составу во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Керимом Велиевым проверила уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава передовых подразделений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встреч с различными категориями военнослужащих замминистра доведя до их внимания требования об усилении идеологической работы, выдвинутые в недавних выступлениях Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, обсудил с личным составом вопросы боевой, морально-психологической и физической подготовки, а также воинскую дисциплину.

Отметив, что в результате успешного выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, боеспособность нашей армии, патриотический дух и уровень морально-психологической подготовки личного состава значительно возросли, заместитель министра подчеркнул важность усиления идеологической работы.

Личному составу было ещё раз было сообщено о важности углубленного изучения вооружения, военной техники и других боевых средств, качественного проведения теоретических и практических занятий по общественно-политической подготовке, усиления воспитательной работы, проводимой как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, укрепления дружеской атмосферы среди военнослужащих, постоянного привития чувства ненависти к врагу, поощрения инициативности, уделения особого внимания состоянию здоровья личного состава, а также о других указаниях министра обороны.

В ходе встреч до личного состава также были доведены указания министра обороны по дальнейшему повышению уровня интенсивной боевой подготовки, проведению учений и тренировок в дневное и ночное время, строгому соблюдению распорядка дня и требований боевого дежурства.

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Версия на английском языке Defence Ministry checks combat training of military personnel in foremost units
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