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Report Georgia

Противник снова нарушил режим прекращения огня, снаряд упал во двор сельского жителя  

Противник снова нарушил режим прекращения огня, снаряд упал во двор сельского жителя   Сегодня вечером армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие в разных направлениях линии фронта.
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 06:20
Противник снова нарушил режим прекращения огня, снаряд упал во двор сельского жителя  

Сегодня вечером армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие в разных направлениях линии фронта.

Как передает региональный корреспондент Report, в настоящее время вражеская армия ведет огонь по селам Агдам и Дондар Гушчу Товузского района из оружия большого калибра, а также из артиллерийских установок.

Отмечено, что один из снарядов, выпущенных вражеской армией, попал во двор дома в селе Дондар Гушчу Товузского района. В настоящее время стрельба продолжается.

Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника.

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Версия на азербайджанском языке Düşmən atəşkəsi yenidən pozdu, mərmilərdən biri kənd sakininin həyətinə düşdü

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