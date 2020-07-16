Противник снова нарушил режим прекращения огня, снаряд упал во двор сельского жителя  

Сегодня вечером армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие в разных направлениях линии фронта.
Как передает региональный корреспондент Report, в настоящее время вражеская армия ведет огонь по селам Агдам и Дондар Гушчу Товузского района из оружия большого калибра, а также из артиллерийских установок.
Отмечено, что один из снарядов, выпущенных вражеской армией, попал во двор дома в селе Дондар Гушчу Товузского района. В настоящее время стрельба продолжается.
Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника.