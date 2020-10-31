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МО: Противник доставляет фосфорные грузы в Ходжавенд, пытаясь заложить основу для дальнейших провокаций

МО: Противник доставляет фосфорные грузы в Ходжавенд, пытаясь заложить основу для дальнейших провокаций Поступили разведданные, о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском н
Нагорно-карабахский конфликт
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31 октября 2020 г. 13:14
МО: Противник доставляет фосфорные грузы в Ходжавенд, пытаясь заложить основу для дальнейших провокаций

Поступили разведданные, о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.

Предполагается, что целью противника при доставке содержащих фосфор боеприпасов в указанные районы является в первую очередь их применение против подразделений Азербайджанской армии. С другой стороны, это преследует цель распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями Азербайджанской армии.

Распространением 30 октября ложной и фальшивой информации о якобы применении Азербайджанской армией оружия, содержащего белый фосфор, армянская сторона закладывает основу для своих дальнейших провокаций.

В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской армии нет никаких запрещенных боеприпасов.

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Версия на английском языке Enemy lays basis for further provocations by delivering phosphorus cargo to Khojavend
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən Xocavənd istiqamətində fosfor tərkibli yük gətirməklə gələcək təxribatlarına zəmin yaratmağa çalışır

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