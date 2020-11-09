Противник продолжает обстреливать Тертер

8 ноября подразделения ВС Армении обстреляли город Тертер, поселок Шихарх и села Газьян, Хусанли, Аскипара и Сахлабад.

8 ноября подразделения ВС Армении обстреляли город Тертер, поселок Шихарх и села Газьян, Хусанли, Аскипара и Сахлабад.

Об этом сообщает командированный на линию фронта корреспондент Report.

Враг вновь нацелился на мирных жителей.

Один из выпущенных армянами снарядов упал недалеко от магазина одежды в центре города. В результате здание было серьезно повреждено. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Отметим, что армяне, начиная с утра 8 ноября, выпустили по территории Тертерского района в общей сложности 133 снаряда. В результате 4 дома полностью разрушены, повреждены 32 дома и несколько магазинов. Сегодня по Тертеру выпущено в общей сложности 24 снаряда, пострадавших нет.

Фото: Эльчин Мурад