О нас
Report Georgia
Аудио новости

Противник продолжает обстреливать Тертер

Противник продолжает обстреливать Тертер 8 ноября подразделения ВС Армении обстреляли город Тертер, поселок Шихарх и села Газьян, Хусанли, Аскипара и Сахлабад.
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 15:16
Противник продолжает обстреливать Тертер

8 ноября подразделения ВС Армении обстреляли город Тертер, поселок Шихарх и села Газьян, Хусанли, Аскипара и Сахлабад.

Об этом сообщает командированный на линию фронта корреспондент Report.

Враг вновь нацелился на мирных жителей.

Один из выпущенных армянами снарядов упал недалеко от магазина одежды в центре города. В результате здание было серьезно повреждено. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Отметим, что армяне, начиная с утра 8 ноября, выпустили по территории Тертерского района в общей сложности 133 снаряда. В результате 4 дома полностью разрушены, повреждены 32 дома и несколько магазинов. Сегодня по Тертеру выпущено в общей сложности 24 снаряда, пострадавших нет.

Фото: Эльчин Мурад

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDüşmənin Tərtərdə dağıtdığı mağazanın görüntüləri

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi