Противник подвергает обстрелу подразделения Азербайджанской Армии

Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям

Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям подразделений Азербайджанской Армии, расположенных на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Начиная с утренних часов с территорий Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник обстрелял территории Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана.

В то же время позиции наших подразделений, расположенные в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника.