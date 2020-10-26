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Противник подвергает обстрелу подразделения Азербайджанской Армии

Противник подвергает обстрелу подразделения Азербайджанской Армии Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 10:03
Противник подвергает обстрелу подразделения Азербайджанской Армии
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Несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы ведут огонь из различных видов стрелкового оружия, минометов и пушек по нашим населенным пунктам и позициям подразделений Азербайджанской Армии, расположенных на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Начиная с утренних часов с территорий Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник обстрелял территории Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана.

В то же время позиции наших подразделений, расположенные в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника.

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Версия на английском языке Enemy is shelling our units, says MoD
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən bölmələrimizi atəşə tutur

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