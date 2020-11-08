Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину

На фронте идут ожесточенные бои.
Об этом сообщил командированный в зону боевых действий корреспондент Report.
8 ноября подразделения ВС Армении подвергли обстрелу село Хындырыстан.
Противник снова нацелился на мирных жителей. 8 ноября утром один из выпущенных снарядов со стороны подразделений Вооруженных сил Армении попали в магазин жителя села Хындырыстан Эльмаза Эйвазова, а другой – в дом жителя села Бахруза Джафарова.
В результате этого, дому и автомашине «BMW» причинен серьезный ущерб. К счастью, погибших и раненых нет.