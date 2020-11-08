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Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину

Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину На фронте идут ожесточенные бои.
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 11:50
Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину

На фронте идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

8 ноября подразделения ВС Армении подвергли обстрелу село Хындырыстан.

Противник снова нацелился на мирных жителей. 8 ноября утром один из выпущенных снарядов со стороны подразделений Вооруженных сил Армении попали в магазин жителя села Хындырыстан Эльмаза Эйвазова, а другой – в дом жителя села Бахруза Джафарова.

В результате этого, дому и автомашине «BMW» причинен серьезный ущерб. К счастью, погибших и раненых нет.

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Версия на английском языке ФотоEnemy targets civilians in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоDüşmən Ağdamı atəşə tutub, evə və mağazaya ziyan dəyib

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