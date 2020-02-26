Прокуратура: Следствие в отношении Саргсяна и Кочаряна продолжается

"Следствие в отношении экс-президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна продолжается".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник особого следственного отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

Он напомнил, что во время нападения на Ходжалы были убиты 613 человек, из города депортировано 5 379 человек.

"По уголовному делу определены 5 направлений. В ходе следствия по уголовному делу была доказана причастность 39 человек к Ходжалинскому геноциду, 3 – к террористическим преступлениям, в целом доказана причастность 305 человек к преступлениям по различным статьям Уголовного кодекса. В различные организации были направлены обращения для обеспечения розысков. Двое из разыскиваемых были привлечены к уголовной ответственности", - добавил Э.Тагиев.