Проходит церемония прощания с погибшим азербайджанским солдатом

В Агджабединском районе проходит церемония прощания с солдатом азербайджанской армии Акифом Аббасовым, тело которого было найдено на нейтральной территории близ линии соприкосновения.

Как сообщает карабахский центр Report, гроб с телом покойного солдата из центра района до самого дома сопровождали местные жители.

А.Аббасов будет захоронен на Аллее шехидов Агджабединского района.

Напомним, что Акиф Эльшан оглу Аббасов пропал в январе этого года. 19 февраля по обращению и согласию сторон Международный комитет красного креста действовал в качестве нейтрального посредника в операции по вывозу тела убитого на азербайджано-армянской границе солдата.