Российский политолог​: США надеются "обменять" Сирию на Карабах

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Американцы попытались разыграть карабахскую карту, чтобы ослабить позиции России на Южном Кавказе. Видимо, предполагалась и предполагается инициация других конфликтов вдоль наших границ".

Как сообщает Report со ссылкой на svpressa.ru, об этом заявил профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

"В течение многих лет этот конфликт существовал в замороженном виде. Никакой динамики не наблюдалось. И неожиданно произошло минувшей весной обострение. А произошло оно потому, что США решили таким образом ответить на то, что мы не дали осуществиться их планам по свержению президента Башара Асада в Сирии", - сказал он.

Профессор добавил, что без активного вмешательства США карабахский конфликт так бы и сохранялся в замороженном состоянии. "Американцы, видимо, будут пытаться получить от России какие-то преференции в Сирии в обмен на обещание больше не подогревать карабахский конфликт", - считает политолог.