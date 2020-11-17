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Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте

Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте Законопроект, который подразумевает отправку военных сил Турции в Азербайджан сегодня будет вынесен на обсуждение в Великом национальном собрании Турции.
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 12:32
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
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Законопроект, который подразумевает отправку военных сил Турции в Азербайджан сегодня будет вынесен на обсуждение в Великом национальном собрании Турции.

Как сообщает Report, об этом написала газета "Milliyet".

Вынесение законопроекта на обсуждение именно сегодня – в День Национального возрождения – очередное выражение Турции поддержки Азербайджану.

Напомним, что Турция отправит в Азербайджан военные силы. Администрация президента Турции в связи с этим подготовила законопроект. Проект представлен Великому национальному собранию Турции.

Согласно законопроекту, турецкие военные в течение года будут действовать в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.

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