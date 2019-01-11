Томас де Ваал: Процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта может возобновиться

Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ "В риторике между сторонами нагорно-карабахского конфликта наблюдается снижение напряженности и это делает возможным возобновление мирного процесса".

Об этом грузинскому бюро Report сказал британский журналист, эксперт по Южно-Кавказскому региону Томас де Ваал.

По его словам, ситуация по решению конфликта развилась: "Я вижу, что резкая риторика между сторонами конфликта в определенной степени уменьшилась. Новое правительство Армении может обновить свои идеи в связи с решением конфликта. Между сторонами выросли контакты. Однако, к сожалению, позиции каждой из сторон в драматической степени противоречат друг другу. До урегулирования конфликта путь еще долог".

Томас де Ваал подчеркнул, что является сторонником поэтапного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.