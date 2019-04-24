Французская организация армянам: Признайте 26 февраля как день памяти жертв Ходжалинского геноцида

Ассоциация друзей Азербайджана во Франции (FADA) призвала армян признать 26 февраля как день памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает французское бюро Report, об этом подчеркивается в обращении президента FADA Жана-Франсуа Манселя, направленном в СМИ.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал распоряжение об отмечании в стране 24 апреля как день памяти жертв т.н. "геноцида армян". "В действительности будет справедливым признание армянами 26 февраля как день памяти жертв Ходжалинского геноцида. Потому что 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы были убиты 613 рядовых граждан, в том числе женщины и дети. Сегодня представители армянской общины предъявляют Турции претензии за невыполнение долга перед памятью. Не настало ли время для выполнения Арменией своего долга?".