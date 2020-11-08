При обстреле Агдама врагом 26-летний парень получил ранение

Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения, грубо нарушая требования объявленного режима гуманитарного прекращения огня.

Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения, грубо нарушая требования объявленного режима гуманитарного прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщили из пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

8 ноября 2020 года Агдамский район с различных направлений подвергся сильному ракетному и тяжелому артиллерийскому обстрелу вооруженных сил врага.

Сегодня около 16:00 в результате обстрела села Учоглан Агдамского района получил ранение Ахмедли Мухаммад Ханлар оглу, 1994 года рождения. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные следственные мероприятия в сложившейся ситуации.