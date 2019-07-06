Президент: Восстановление территориальной целостности является для нас основным вопросом

“Дела в Пираллахинском районе действительно идут стремительно. Созидательная работа приобрела широкий размах. Принимаются меры и в области создания открытия рабочих мест. Как вы отметили, некоторое время назад был сдан в эксплуатацию завод по производству шприцев”.

Как передаёт Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.

Президент Ильхам Алиев отметил, чтоидет строительство другого большого завода - лекарственных препаратов:

“В результате деятельности данного завода также планируется создание рабочих мест. Здесь, в Пираллахинском районе, переселенцы живут уже много лет. Большинство из них - из Лачинского района. Лачинский район был оккупирован в мае 1992 года. Оккупация Лачинского и Кяльбаджарского районов создала сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом. Благодаря деятельности великого лидера Гейдара Алиева были приложены большие усилия для пресечения оккупационной политики Армении. Была проведена успешная Горадизская операция. Таким образом, Азербайджану удалось освободить часть оккупированных земель.

В последующий период была проделана большая работа по строительству армии. В результате этой работы в 2016 году еще одна часть наших земель была освобождена от оккупантов. Восстановление территориальной целостности является для нас основным вопросом”.