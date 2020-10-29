Президент: Военно-политическое урегулирование – это единственный возможный путь

«Азербайджанская армия на поле боя показала свое преимущество. За месяц были освобождены значительные части оккупированных территорий. С учетом того, что армянская сторона на протяжении почти 30 лет создавала на оккупированных землях укрепрайоны, там суще

«Азербайджанская армия на поле боя показала свое преимущество. За месяц были освобождены значительные части оккупированных территорий. С учетом того, что армянская сторона на протяжении почти 30 лет создавала на оккупированных землях укрепрайоны, там существовало несколько линий обороны. Также сам рельеф местности более благоприятен для армянской стороны, местность гористая и нашим военнослужащим приходилось при осуществлении контратаки преодолевать как и инженерные укрепления, так и горный рельеф. С учетом всех этих факторов за месяц освобождены значительные территории на оккупированных землях нашей страны, и это показывает, что Азербайджанская армия не зря считалась одной из самых боеспособных в мире».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

«Согласно рейтингам, которые периодически публикуют структуры, занимающиеся оценкой военного потенциала стран, Азербайджанская армия находится в числе 50 ведущих армий мира. И профессионализм, и выучка, и боеспособность, и, самое главное, боевой моральный дух, конечно же, способствовали во многом нашему успеху, и, конечно, техническое оснащение Азербайджанской армии. Нами освобождены города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, часть Ходжавендского района. И успешная деятельность, успешное продвижение Азербайджанской армии продолжается.

Я неоднократно в течение этого месяца говорил, что мы хотим, чтобы урегулирование конфликта перешло из военной фазы в политическую. Но, к сожалению, армянская сторона, грубо нарушая режим перемирия, уже в третий раз, пытаясь вновь оккупировать территории, которые мы освободили, ведет дело к продолжению противостояния. Поэтому еще раз отвечаю на ваш вопрос: военно-политическое урегулирование – это единственный возможный путь. Нам хотелось бы, чтобы военная фаза закончилась и за столом переговоров были бы решены вопросы по дальнейшей деоккупации азербайджанских территорий», -заявил глава государства.