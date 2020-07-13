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Report Georgia

Президент: Вновь укажем врагу на его место

Президент: Вновь укажем врагу на его место Президент: Вновь укажем врагу на его место
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 15:50
Президент: Вновь укажем врагу на его место

"Считаю, что еще одна причина данной провокации заключается в том, что в последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения выступила против нее и вновь опозорилась, еще раз изолировала себя от мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она вновь привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на сегодняшнем заседании Совета Безопасности.

"Поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене. Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное "процветание" - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и,еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. Именно в результате этого погибли наши военнослужащие. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту. Они сделали это, еще раз продемонстрировав свою грязную и коварную сущность.

Еще раз хочу сказать: вчера и этой ночью врагу был дан адекватный ответ. Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих. Кровь наших военнослужащих, шехидов не оставалась и не останется на земле. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу на его место", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Düşmənə yenidən öz yerini göstərəcəyik"

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