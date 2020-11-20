Президент: В случае провокации против нас, они получат в 10 раз сильнее

Глава государства отметил, что до второй Карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и на наших оккупированных землях проживали от силы 60-65 тысяч человек

"Что же касается очередной лжи, которую сегодня Армения пустила в оборот, я хочу прояснить и это. Сейчас озвучиваются такие цифры, якобы из Нагорного Карабаха бежали и стали беженцами 90 тысяч армян. Ложь".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

Глава государства отметил, что до второй Карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и на наших оккупированных землях проживали от силы 60-65 тысяч человек.

"Откуда мы узнали об этом? У нас есть оперативные данные. У нас есть множество информационных источников в этом регионе, и одной из причин наших успехов является именно это. Мы с абсолютной точностью знали и знаем, что там происходит, где прячется главарь их хунты. Наверное, и он знает, что мы знали. Поэтому он не мог высунуть носа на улицу, сидел в бункере. У нас есть информация, источники, спутниковые изображения. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в Нагорном Карабахе, в том числе на оккупированных землях от силы проживали 65 тысяч человек. Хорошо, откуда в таком случае прибыли 90 тысяч беженцев? Опять фальсификация, ложь. Теперь, он жалобно блея, ползая, будет просить у всех о помощи. Главный принцип их идеологии – "Помогите мне". Какой народ может развиваться с такой идеологией? Только ожидать чего-то от кого-то, надеяться на что-то, а потом обижаться, выдвигать требования. Кому все это до сих пор принесло пользу?

Мы разоблачим эту ложь про число беженцев, и, если были беженцы, то это не наша вина. Потому что мы не сражались против гражданского населения. Это они воевали против гражданского населения. У нас 94 шехида из числа гражданских лиц, более 400 мирных жителей получили ранения, разрушены более 3 000 наших домов. Их потери среди гражданских лиц в разы меньше. А они целенаправленно наносили удары по нашему гражданскому населению. Они обстреляли Гянджу баллистическими ракетами. Нанесли удар по Барде кассетными бомбами, фосфорными бомбами. Это – военное преступление. Город Тертер, можно сказать, разрушен. Больше всего снарядов упало на Тертер. Каждое утро мне докладывали, сколько снарядов упало. Был день, когда на один город, причем маленький, падало две тысячи снарядов. Разве это не армянское зверство? Разве это не повторение Ходжалинского геноцида? Посмотрите, с кем мы были лицом к лицу и кому мы нанесли поражение? Говорю еще раз, мы не только восстановили нашу территориальную целостность, мы также сломали хребет армянскому фашизму. Мы спасли регион от армянского фашизма, спасли мир от армянского фашизма. Но он может поднять голову. Но мы не позволим. Пусть все это знают. Мы пойдем на любой шаг, чтобы защитить себя. Мы предпримем любые шаги, чтобы защитить своих граждан, и никто не сможет остановить нас. За эти 44 дня весь мир увидел. Никто не может устоять перед нами, ставить нам условия. Представители стран, некоторых Западных стран, которые в первые дни войны хотели поставить нам условия, угрожать нам, оклеветать нас, получили наш жесткий ответ. Они увидели, что мы не из тех стран, которые преклоняют голову перед кем-то, и я не из тех лидеров, который потерпит от кого-то какое-то слово. Я ответил с лихвой и по мере необходимости буду отвечать. Поэтому, если армянский фашизм вновь поднимет голову, если против нас будет совершена какая-либо провокация, то они получат в 10 раз сильнее, в 10 раз, и никто не сможет остановить нас".