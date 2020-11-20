Президент: Спусти свой флаг, сложи его и иди живи в другой стране

"Как может прогрессировать страна, которая не может отстать от сфальсифицированного прошлого?

"Как может прогрессировать страна, которая не может отстать от сфальсифицированного прошлого? Посмотрите, сколько войн было в мире. Возьмите хотя бы последние 100, 200 лет. Сколько людей погибло в этих войнах. Кто годами сохранил в своем сердце эту вражду, злобу? Кто растил своих детей c чувством ненависти? Вот будущее этого, вот реалии этого".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"Во время войны с Германией Советский Союз потерял десятки миллионов человек, спустя 10, 20 лет уже было перемирие. Сегодня отношения между Россией и Германией развиваются нормально. А страны Европы? Сколько Франция воевала с Италией. Сколько Германия воевала с Францией. Народ какой страны хранит в своем сердце эту ненависть, как говорится, воспламеняет ее. Вот, что привело Армению в такое состояние. Во всех своих бедах они виноваты сами. С другой стороны, как может развиваться страна, которая не может построить нормальные отношения с соседями? Территориальные претензии к Турции. Вообще потеряли голову. Выдвигать территориальные претензии к такой большой стране как Турция – самоубийство. Территориальные претензии к Азербайджану. В течение определенного времени они смогли реализовать эту претензию, оккупировали наши земли, изгнали соседний народ. Считали, что они правы и создавали ложную историю. Теперь они ждут помощи от других стран. Как будто, весь мир им должен. Ты независимая страна, так и живи как независимая страна. Если не можешь жить как независимая страна, то войди в состав другой страны. Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны. Они сами являются причиной своих бед. Этот нанесенный по ним удар, произошедшие с ними события, может, отрезвят их, чтобы они смогли после этого жить как нормальная страна, если они сделают правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями", - подчеркнул глава государства.