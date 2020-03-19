Президент: Сокрушительный удар на Мюнхенской конференции положил конец армянской пропаганде

"Другой важнейшей конференцией в области безопасности в мире является Мюнхенская конференция по безопасности. Я регулярно участвую и в этой конференции и каждый раз довожу азербайджанские реалии до широкой аудитории. В том числе довожу позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, правоту нашей страны и исторические аспекты. На сей раз представилась еще более благоприятная возможность, и Азербайджан вновь продемонстрировал свое преимущество на глазах азербайджанского народа и всего мира".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Историческая правда и нормы международного права на нашей стороне. На Мюнхенской конференции по безопасности был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет. Можно сказать, что их пропаганда была развеяна в пух и прах на основе доказательств, исторических фактов, резолюций и постановлений, принятых международными организациями. Считаю, что этот сокрушительный удар положил конец армянской пропаганде.

Аудитория Мюнхенской конференции по безопасности достаточно широка. Если учесть, что дебаты руководителей Азербайджана и Армении вживую проводились впервые, то не трудно представить, какой интерес они вызвали, миллионы людей могли наблюдать их как в прямом эфире, так и после. Поэтому наше правое дело еще раз нашло свое подтверждение, и весь мир еще раз увидел, - я сказал это в прямом эфире и на Валдайском форуме, - что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак" - заявил глава государства.