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Президент: Соглашение должно быть основано на международном праве

Президент: Соглашение должно быть основано на международном праве "Думаю, что США, как один из сопредседателей Минской группы, обладают мандатом ОБСЕ для оказания содействия сторонам в достижении соглашения".
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 15:48
Президент: Соглашение должно быть основано на международном праве
Президент Ильхам Алиев

"Думаю, что США, как один из сопредседателей Минской группы, обладают мандатом ОБСЕ для оказания содействия сторонам в достижении соглашения".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Соглашение должно быть основано на международном праве. Оно не должно основываться на моих желаниях или желаниях премьер-министра Армении. Оно должно основываться на международном праве. Нагорный Карабах признан США и всеми другими странами как неотъемлемая часть Азербайджана. Чего я могу ожидать от госсекретаря Помпео – во-первых, чтобы он сказал представителю премьер-министра Пашиняна, что заявления такого рода, как «дипломатического пути урегулирования нет» неправильны и опасны. Во-вторых, что такие его заявления, как "Карабах – это Армения", - опасны и неправильны. Они должны быть логичными. Должны предоставить нам график выхода с оккупированных территорий. Они должны согласиться на сосуществование армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе в условиях мира и прекратить попытки интернационализации конфликта. Они должны прекратить просить Россию о прямом военном участии. Это неэффективно. За все это время все попытки премьер-министра Армении состояли из просьб к России отправить войска для того, чтобы сражаться с Азербайджаном. Это очень опасно", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Razılaşma beynəlxalq hüquqa əsaslanmalıdır"

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