Президент: По мере укрепления Азербайджана, решение конфликта приближается

"Нагорный Карабах никогда не получит независимость"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Во время апрельских боев прошлого года рассеялся миф, создаваемый долгие годы Арменией по поводу своей армии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия 23 января нового военного городка N-ской воинской части министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района.

Глава государства подчеркнул, что Нагорный Карабах является исконной территорией Азербайджана: "Армения игнорирует требования международных организаций, связанные с освобождением территорий от оккупации. По мере укрепления Азербайджана, решение конфликта приближается. Решение конфликта очень простое: Во-первых, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Мы никогда не допустим создания в Азербайджане второго самопровозглашенного армянского государства. Нагорный Карабах никогда не получит независимость. Если кто-то и ждет этого, их ожидания напрасны. Этого не произойдет. Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Это и в истории так, так же оно воспринимается всем мировым сообществом".